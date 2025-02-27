Семье погибшего бойца СВО из Богородского округа помогут оформить выплату

Мама погибшего военнослужащего обратилась с вопросом о порядке получения положенных выплат и льгот. Женщина объяснила, что собрала все необходимые документы, после чего получила удостоверение о праве на льготы, куда входят ежемесячные денежные выплаты и лекарства.

Обращения, связанные с поддержкой бойцов спецоперации и их семей, всегда требуют пристального внимания и оперативного решения. Глава Богородского округа Игорь Сухин поручил профильным службам взять на особый контроль назначение мер социальной поддержки для участников спецоперации и членов их семей. В этом вопросе крайне важен комплексный подход, чтобы специалисты, оказывающие помощь, могли направлять людей, особенно тех, кто потерял близких, в вопросах положенной им поддержки.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.