Семье погибшего бойца СВО из Богородского округа помогут оформить выплату
Вопросы социальной защиты прозвучали на личном приеме главы Богородского округа. Маме одного из погибших бойцов спецоперации помогут оформить положенные выплаты.
Мама погибшего военнослужащего обратилась с вопросом о порядке получения положенных выплат и льгот. Женщина объяснила, что собрала все необходимые документы, после чего получила удостоверение о праве на льготы, куда входят ежемесячные денежные выплаты и лекарства.
Обращения, связанные с поддержкой бойцов спецоперации и их семей, всегда требуют пристального внимания и оперативного решения. Глава Богородского округа Игорь Сухин поручил профильным службам взять на особый контроль назначение мер социальной поддержки для участников спецоперации и членов их семей. В этом вопросе крайне важен комплексный подход, чтобы специалисты, оказывающие помощь, могли направлять людей, особенно тех, кто потерял близких, в вопросах положенной им поддержки.
Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.