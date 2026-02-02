Семье бойца СВО помогли очистить от снега участок в Чехове

Глава Чехова Михаил Собакин вместе с участниками Ассоциации ветеранов СВО приехали в Манушкино к семье бойца Виктора Койкова, чтобы расчистить территорию от снега. Также обсудили вопрос улучшения жилищных условий.

Совместными усилиями представителей администрации, бойцов специальной военной операции и их сыновей от снега очистили двор жилого дома и тропинка, ведущая к школе.

«Поручил профильному заместителю взять данную территорию на обслуживание, чтобы дети с мамой могли безопасно передвигаться до учебного заведения. В ближайшее время сотрудники муниципального бюджетного учреждения „Чеховское благоустройство“ приведут в порядок электропроводку в доме и сделают полы. В дальнейшем проработаем вопрос об улучшении для семьи жилищных условий, а также возьмем семью под опеку и продолжим оказывать всю требуемую помощь», — отметил Михаил Собакин.