Семье бойца СВО помогли очистить от снега участок в Чехове
Глава Чехова Михаил Собакин вместе с участниками Ассоциации ветеранов СВО приехали в Манушкино к семье бойца Виктора Койкова, чтобы расчистить территорию от снега. Также обсудили вопрос улучшения жилищных условий.
Совместными усилиями представителей администрации, бойцов специальной военной операции и их сыновей от снега очистили двор жилого дома и тропинка, ведущая к школе.
«Поручил профильному заместителю взять данную территорию на обслуживание, чтобы дети с мамой могли безопасно передвигаться до учебного заведения. В ближайшее время сотрудники муниципального бюджетного учреждения „Чеховское благоустройство“ приведут в порядок электропроводку в доме и сделают полы. В дальнейшем проработаем вопрос об улучшении для семьи жилищных условий, а также возьмем семью под опеку и продолжим оказывать всю требуемую помощь», — отметил Михаил Собакин.
Ефрейтор Виктор Койков пропал без вести при исполнении воинского долга в Запорожской области. Супруга Василя осталась одна с тремя детьми: старшей Ренате 11 лет, Саше и Леше пять и два года. Семья живет в небольшом доме с печным отоплением, жилье требует ремонта.