Мужчина пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ с утра обстреливают Шебекинский городской округ

ВСУ с утра обстреливают Шебекинский городской округ артиллерией и дронами. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, под огнем находятся город Шебекино, а также села Новая Таволжанка и Муром.

В Шебекине местный житель получил ушибы кисти и головы, но отказался от госпитализации.

Городская администрация выявила повреждения в семи частных и двух многоквартирных домах, а также на двух коммерческих объектах. У одного из домов вспыхнула кровля, но ее удалось быстро потушить. Кроме того, осколками посекло четыре легковых автомобиля.

В Новой Таволжанке пострадали шесть домов и два автомобиля. В селе Муром в одном из частных домов получили повреждения кровля, потолочное перекрытие, окна и навес.

Утром стало известно о смерти подростка, получившего ранения при обстреле детской площадки в Шебекине 11 июля.

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