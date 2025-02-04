Семь жителей пострадали при обстреле Горловки утром 4 февраля

Пушилин заявил о семи пострадавших при обстреле Горловки 4 февраля

ВСУ с раннего утра начали обстреливать Горловку в ДНР, при атаках пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

По его словам, украинские военные атаковали рынок «Комсомолец». Боевики применили ствольную артиллерию кассетного типа.

«Ранения средней степени тяжести получили женщины 1974 и 1980 годов рождения, мужчины 1985 и 1991 годов рождения. Также пострадала женщина 1986 года рождения», — сказал он.

Также получил ранение водитель городской маршрутки (1975 года рождения) и шофер МУП «Донснабкомплект» (1974 года рождения). Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

В конце января в ходе атак ВСУ на Горловку пострадали 10 человек. Украинские боевики атаковали город кассетными снарядами, нанесли ущерб домам и гражданским автомобилям. После ударов в некоторых районах обнаружили суббоеприпасы типа «колокольчик».