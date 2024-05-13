Ракетную опасность объявили в Белгороде | 360°

Важное 13 мая 2024, 17:00 Ракетную опасность объявили в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгородском районе запустили сирены ракетной опасности РИА «Новости»

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Сигналы ракетной тревоги звучат в Белгороде и Белгородском районе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он обратился к местным жителям и призвал их не подходить к окнам. По его словам, находящимся на улице белгородцам следует спуститься в укрытие или безопасное место.

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«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — указал губернатор.

Ранее рядом с многоквартирным домом в Белгороде рухнул беспилотник ВСУ. Гладков рассказал, что украинские боевики атаковали город двумя дронами. Второй БПЛА упал на территории парковки коммерческого предприятия, из-за атаки повреждения поучили восемь легковых машин.