Семь украинских дронов сбили над регионами России ночью

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа. Два беспилотника уничтожили в Белгородской области, еще по два — в Брянской и Курской областях, один — над акваторией Черного моря.

Накануне средства ПВО за полчаса уничтожили восемь украинских дронов в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Он призвал население не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их.

До этого беспилотник ВСУ влетел в белгородский многоквартирный дом. В результате никто не пострадал.