Семь поездов выбились из расписания из-за атаки БПЛА на Кубань

Обломки БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге в Калининском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена», — уточнили там.
В РЖД заявили, что на период восстановительных работ движение организовали на тепловозной тяге. Сейчас задерживаются семь пассажирских поездов:
- Екатеринбург — Анапа;
- Москва — Анапа;
- Санкт-Петербург — Новороссийск;
- № 473 Смоленск — Симферополь;
- Москва — Симферополь;
- Ижевск — Новороссийск;
- Сосногорск — Анапа.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны сбили над Россией 82 беспилотника. Над Краснодарским краем уничтожили девять дронов.
Переселенцам из аварийных домов Подмосковья напомнили о сертификатах на квартиры
Более 11 тысяч онлайн-заявок на техосмотр спецтехники подали в Подмосковье с января
Италия решила построить мост на Сицилию за 13 миллиардов евро за счет НАТО
Конференция предпринимателей прошла в Красногорске
ВСУ использовали маскировку для вывода офицерского состава из Константиновки
Турнир по пляжному волейболу прошел в Дубне
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте