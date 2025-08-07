Семь поездов выбились из расписания из-за атаки БПЛА на Кубань

Обломки БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге в Калининском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе .

«Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена», — уточнили там.

В РЖД заявили, что на период восстановительных работ движение организовали на тепловозной тяге. Сейчас задерживаются семь пассажирских поездов:

Екатеринбург — Анапа;

Москва — Анапа;

Санкт-Петербург — Новороссийск;

№ 473 Смоленск — Симферополь;

Москва — Симферополь;

Ижевск — Новороссийск;

Сосногорск — Анапа.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны сбили над Россией 82 беспилотника. Над Краснодарским краем уничтожили девять дронов.