Семь поездов выбились из расписания из-за атаки БПЛА на Кубань

РЖД: 7 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА в Краснодарском крае

Фото: Медиасток.рф

Обломки БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге в Калининском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена», — уточнили там.

В  РЖД заявили, что на период восстановительных работ движение организовали на тепловозной тяге. Сейчас задерживаются семь пассажирских поездов:

Всего за ночь средства противовоздушной обороны сбили над Россией 82 беспилотника. Над Краснодарским краем уничтожили девять дронов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте