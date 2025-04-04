Семь дронов сбили в Калужской области минувшей ночью
Калужскую область атаковали минувшей ночью с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
Всего средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников.
«Пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА — в Дзержинском и Малоярославецком районах», — написал губернатор.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На местах работают оперативные группы.
Прошедшей ночью российские ракетчики сбили дрон, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На место падения обломков беспилотников прибыли экстренные службы.