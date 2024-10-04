Двое мужчин получили ранения ног из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Черемошное дрон-камикадзе попытался ударить по припаркованному легковому автомобилю. Система РЭБ подавила БПЛА, но машина получила повреждения.

«Легкие ранения ног получили двое мужчин. В Октябрьской районной больнице медики оказали им всю необходимую помощь. Пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

В поселке Поляна повреждения получили два помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Также пострадало находящееся внутри оборудование.

Накануне из-за падения сбитого дрона ВСУ пострадал один мирный житель. Он получил ушиб мягких тканей головы.