Двое мужчин получили ранения ног из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В селе Черемошное дрон-камикадзе попытался ударить по припаркованному легковому автомобилю. Система РЭБ подавила БПЛА, но машина получила повреждения.
«Легкие ранения ног получили двое мужчин. В Октябрьской районной больнице медики оказали им всю необходимую помощь. Пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.
В поселке Поляна повреждения получили два помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Также пострадало находящееся внутри оборудование.
Накануне из-за падения сбитого дрона ВСУ пострадал один мирный житель. Он получил ушиб мягких тканей головы.
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