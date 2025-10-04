Семь БПЛА уничтожили над промышленной зоной Киришей

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над промышленной зоной в Киришах Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным чиновника, возгорание в промзоне, которое началось в результате падения обломков, оперативно ликвидировали пожарные подразделения. Информации о пострадавших или разрушениях губернатор не сообщил.

Дрозденко уточнил, что специалисты Роспотребнадзора провели экологический мониторинг в районе происшествия. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили.

Возгорание в промзоне города Кириши возникло после атаки украинских беспилотников. Местные жители сообщили о громких взрывах и вспышках в небе.