Пожар в промзоне начался после уничтожения беспилотников в Ленобласти
Губернатор Дрозденко: в Киришах после атаки БПЛА загорелась промзона
В промзоне города Кириши Ленинградской области начался пожар после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Пожарные службы оперативно приступили к тушению огня. Информации о пострадавших и масштабах разрушений не поступало.
Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона. Он также предупредил, что в области возможно временное снижение скорости мобильного интернета.
«ПВО работает по БПЛА в Киришах», — написал губернатор.
Telegram-канал Shot сообщил об уничтожении нескольких украинских дронов. По словам авторов канала, местные жители рассказали о взрывах и ярких вспышках в небе около 03:00. Очевидцы также слышали характерные звуки пролета беспилотников.
Ранее жители сразу двух городов Подмосковья, Наро-Фоминска и Коломны, в ночь на 3 октября услышали серию громких звуков. Очевидцы предположили, что речь может идти о взрывах.