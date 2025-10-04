Пожар в промзоне начался после уничтожения беспилотников в Ленобласти

Губернатор Дрозденко: в Киришах после атаки БПЛА загорелась промзона

В промзоне города Кириши Ленинградской области начался пожар после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Пожарные службы оперативно приступили к тушению огня. Информации о пострадавших и масштабах разрушений не поступало.

Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона. Он также предупредил, что в области возможно временное снижение скорости мобильного интернета.

«ПВО работает по БПЛА в Киришах», — написал губернатор.

Telegram-канал Shot сообщил об уничтожении нескольких украинских дронов. По словам авторов канала, местные жители рассказали о взрывах и ярких вспышках в небе около 03:00. Очевидцы также слышали характерные звуки пролета беспилотников.

Ранее жители сразу двух городов Подмосковья, Наро-Фоминска и Коломны, в ночь на 3 октября услышали серию громких звуков. Очевидцы предположили, что речь может идти о взрывах.