Четыре белгородца получили ранения из-за ударов БПЛА и обстрелов

Губернатор Гладков: в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали 4 жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате ударов дронов и обстрелов пострадали четыре мирных жителя. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трое белгородцев получили осколочные ранения из-за украинских беспилотников в поселке Октябрьский.

«После оказания первой медицинской помощи бригадами СМП они доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения. Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул губернатор.

Еще один человек пострадал в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района. Ему диагностировали ранения головы, рук и ног. Из-за удара повреждения получило административное здание.

Гладков добавил, что ВСУ атаковали трактор и легковой автомобиль в селе Зиборовка Шебекинского городского округа.

Ранее из-за обстрелов ВСУ минно-взрывную травму и контузию получила жительница села Маломихайловка, сообщил RT. Украинские боевики 18 августа выпустили по Белгородской области более 150 снарядов за сутки.

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