Сельзохпредприятие загорелось после атаки БПЛА в Пензенской области

В Пензенской области сельхозпредприятие загорелось после атаки БПЛА на промышленную зону. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Олег Мельниченко.

«Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что обошлось без жертв и пострадавших. Службы экстренного реагирования уже работают на месте происшествия.

Мельниченко предупредил жителей региона, что нельзя подходить к обломкам БПЛА, делать фото и видеокадры с полетом или падением беспилотников.

До этого в Пензенской области ввели план «Ковер». Кроме того, на территории региона объявили режим ракетной опасности. Людей призвали пройти в ближайшие укрытия, а при нахождении в квартире — не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.

Ранее Минобороны сообщило, что днем 14 августа российские военные уничтожили над территорией страны 221 БПЛА самолетного типа.