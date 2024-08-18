Село Свиридоновка в ДНР перешло под контроль российских войск

Подразделения группировки войск «Центр» освободили село Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе активных боевых действий российские военные поразили две механизированные и егерскую бригады, а также формирования территориальной обороны и бригаду национальной гвардии.

Основные боевые действия развернулись около сел Воздвиженка, Калиново, Долиновка, а также поселка Птичье и поселка городского типа Новоэкономическое в Донецкой Народной Республики.

Также за минувшие сутки группировка «Центр» отразила две контратаки штурмовиков бригады «Лють» национальной полиции Украины.

За минувшие сутки противник потерял более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пять автомобилей, гаубицы М777 и «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три гаубицы Д-30, две пушки «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении силами группировки «Центр» сел Сергеевка, Лисичное и Ивановка. Все эти населенные пункты перешли под контроль российских войск в период с 10 по 16 августа.