Село Седанка на Камчатке первым в России получило почетное звание воинской доблести

Село Седанка в Тигильском округе Камчатки первым в России получило почетное звание «Село воинской доблести» за участие в СВО каждого третьего мужчины. Об этом в МАХ сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Это первый населенный пункт в России, удостоенный такого высокого статуса за заслуги именно в специальной военной операции. <…> Седанка — совсем небольшое северное село, откуда почти каждый третий мужчина трудоспособного возраста отправился защищать Родину. За новым званием стоят реальные люди, их выбор и героизм», — написал глава региона.

Инициативу губернатора о присвоении населенным пунктам почетных званий краевой парламент принял в прошлом году. Критерием присвоения звания стало количество отправившихся на СВО мужчин.

Камчатские волонтеры в 2025 году направили в зону проведения спецоперации свыше 78 тонн гуманитарной помощи для нужд военнослужащих. Бойцам передали продукты питания, медицинские изделия, одежду, обувь, средства личной гигиены, комплекты «Сухой душ» и маскировочные сети.