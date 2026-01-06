Камчатские волонтеры передали в зону СВО более 78 тонн гуманитарной помощи

Камчатка в 2025 году направила в зону проведения спецоперации свыше 78 тонн гуманитарной помощи для нужд военнослужащих. Сбором в регионе занимаются общественные объединения, волонтеры и простые жители.

Они передали бойцам продукты питания, медицинские изделия, одежду, обувь, средства личной гигиены, комплекты «Сухой душ» и маскировочные сети.

Сбор на Камчатке будет продолжатся, чтобы поддержать военных, стоящих на защите страны.

Ранее ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» сообщил, что городской округ Химки за прошедший год собрал и отгрузил более семи тонн гуманитарной помощи. С начала СВО волонтеры передали более 600 тонн грузов для бойцов. Химки остаются одним из ключевых центров поддержки военнослужащих.

Помимо предметов необходимости, бойцам передают письма поддержки. В округе также организовали «мини-производство», где волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи и занимаются изготовлением окопных свечей.