Сельчанин спас почти 300 жителей Курской области

Житель Суджанского района Сухоруков помог 263 людям спастись от обстрелов

Фото: РИА «Новости»

Житель Суджанского района Юрий Сухоруков по собственной инициативе организовал вывоз людей из-под обстрелов в безопасное место. Благодаря ему паслись почти 300 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Утром 6 августа узнав о боевых действиях на границе, Сухоруков вместе с женой уехал из села Гуево в Курск. Там, по словам Смирнова, мужчина не находил себе места. В 1986 году он служил в Афганистане, а с 2022 года поддерживал российских бойцов на передовой. Ночью 7 августа представилась возможность помочь — знакомые попросили вывезти их из села.

«Он немедленно выехал и организовал эвакуацию 63 человек. В последующие дни с его помощью спаслись еще около 200 жителей, он координировал их действия и указывал безопасные маршруты», — сообщил глава региона.

В общей сложности в пункты временного размещения вывезли около 10 тысяч жителей Курской области, сообщило МЧС России. Им приготовили места в 24 регионах.

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

«Святая» Камала. Глобалисты сходят с ума, пропихивая Харрис к власти

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте