Сельчанин спас почти 300 жителей Курской области

Житель Суджанского района Юрий Сухоруков по собственной инициативе организовал вывоз людей из-под обстрелов в безопасное место. Благодаря ему паслись почти 300 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Утром 6 августа узнав о боевых действиях на границе, Сухоруков вместе с женой уехал из села Гуево в Курск. Там, по словам Смирнова, мужчина не находил себе места. В 1986 году он служил в Афганистане, а с 2022 года поддерживал российских бойцов на передовой. Ночью 7 августа представилась возможность помочь — знакомые попросили вывезти их из села.

«Он немедленно выехал и организовал эвакуацию 63 человек. В последующие дни с его помощью спаслись еще около 200 жителей, он координировал их действия и указывал безопасные маршруты», — сообщил глава региона.

В общей сложности в пункты временного размещения вывезли около 10 тысяч жителей Курской области, сообщило МЧС России. Им приготовили места в 24 регионах.