Сдетонировавший дрон ранил четырех мирных жителей села Дунайка

Гладков: в селе Дунайка 4 человека ранило сдетонировавшим дроном ВСУ

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Белгородское село Дунайка атаковал украинский дрон. Ранения получили четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания», — уточнил он.

Трех пострадавших на скорой помощи доставят в ГКБ № 2 Белгорода. У них выявили минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Еще одну женщину осмотрели в Грайворонской ЦРБ: она получила осколочное ранение мягких тканей предплечья.

«В подвергшемся атаке здании выбиты окна и посечен фасад, также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия», — добавил Гладков.

На место происшествия уже прибыли оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

С 15 августа в Белгородской области ввели ЧС федерального характера.

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