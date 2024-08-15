Сдетонировавший дрон ранил четырех мирных жителей села Дунайка

Белгородское село Дунайка атаковал украинский дрон. Ранения получили четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания», — уточнил он.

Трех пострадавших на скорой помощи доставят в ГКБ № 2 Белгорода. У них выявили минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Еще одну женщину осмотрели в Грайворонской ЦРБ: она получила осколочное ранение мягких тканей предплечья.

«В подвергшемся атаке здании выбиты окна и посечен фасад, также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия», — добавил Гладков.

На место происшествия уже прибыли оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

С 15 августа в Белгородской области ввели ЧС федерального характера.