«Сделать первый шаг». В США назвали условие для сделки с Россией по Украине

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп должен первым предложить России переговоры по Украине. Об этом сообщил журнал Time .

«Россия, вероятно, дождется планов администрации [Трампа] по этому вопросу. <…> Иными словами, Трампу придется сделать первый шаг в сторону [президента России Владимира] Путина», — говорится в материале.

Затягивание мирных переговоров ведет к тому, что Украина теряет новые территории в Донбассе, что ослабляет позиции и Запада, и Киева.

В материале отметили, что Путин надеется в результате переговоров нейтрализовать Украину, отрезать ей все пути к вступлению в НАТО, а также получить постоянный контроль над ее южными и восточными регионами.

До этого Трамп допустил переговоры с Путиным, сообщили «Известия».

Ранее издание сообщило со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника, что Россия заинтересована в сделке с Трампом по Украине.