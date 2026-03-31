Считавшийся пропавшим морпех шесть дней вел разведку около позиций ВСУ

Боец соединения морской пехоты с позывным Алтай, действующий в составе группировки «Центр», шесть дней провел рядом с позициями ВСУ на Добропольском направлении в ДНР, продолжая вести разведывательную работу, в то время как сослуживцы уже считали его без вести пропавшим. О своем опыте он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Боец 61-й гвардейской бригады признался, что когда выдвинулся на задачу, то попал под атаку украинского БПЛА.

«Меня ранило осколком в ногу, техника загорелась, и командование решило, что я погиб», — объяснил военный.

Однако Алтаю удалось выжить и скрыться от противника. Он переместился, когда вокруг был дым, а потом вышел на связь. Далее решил продолжить выполнение задачи и, невзирая на риски, выдвинулся вглубь. Следующие несколько дней военный работал в одиночку.

«Передвигался осторожно, небольшими перебежками, искал укрытия, избегал боестолкновений, фиксировал позиции противника», — сказал он.

За это время Алтаю удалось выяснить несколько точек дислокации украинских боевиков. Когда подошли российские подразделения, военный передал координаты противника.

Боец отметил, что сначала шел на задачу в качестве штурмовика, но в итоге выполнил функции разведчика.

