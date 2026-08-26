Служебную собаку наградили за помощь бойцам СВО в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска 25 августа вручили награду «За содействие СВО» немецкой овчарке Альме. С 2022 года она сопровождала гуманитарные конвои и совершила несколько десятков поездок в зону специальной военной операции.

Альма обучена по служебной методике и обладает навыками охраны и сопровождения. Во время поездок она помогала обеспечивать безопасность маршрутов. Собака способна услышать приближение беспилотника раньше человека, определить направление его движения и сигнализировать об опасности. Это позволяет участникам поездки своевременно реагировать на возможную угрозу.

«Альма — уникальная собака, которая уже много лет сопровождает гуманитарные конвои. Благодаря ее преданности и профессиональной подготовке необходимые грузы для наших бойцов доставлялись даже в достаточно сложные места. За все это время Альма стала для нас по-настоящему близким и важным членом команды», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска ведет работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Получить психологическую и юридическую помощь можно по адресу: улица Красная, дом 22А, торговый центр «Солнечный», 1 этаж. Чтобы стать частью команды Ассоциации, можно обратиться по телефону: +7 996 966-33-70.

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