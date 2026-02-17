Сбылся кошмар Зеленского? В Одессе началось: звучат сирены, гремят взрывы

Две серии мощных взрывов прогремели в ночь на 17 февраля в Одессе. Накануне вечером Зеленский в видеобращении уверял, что ожидает мощных ударов России в ближайшее время.

О взрывах в Одессе сообщила украинская пресса. По данным СМИ, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Официальный Киев пока такие данные не подтверждал.

Под удар попал и Кривой Рог, об этом заявил глава местной администрации Александр Вилкул. Он считает, что инфраструктуру в городе атаковали не дроны, а баллистические ракеты.

Украинские мониторинговые каналы допускали, что в ночь на 17 февраля несколько регионов Украины попадут под массированный ракетный обстрел. Здесь предполагали, что Россия могла бы поднять в небо бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что, по данным разведки, Россия якобы готовит серию новых массированных атак. Основной целью, как и прежде, остаются энергетические и инфраструктурные объекты.

По версии Зеленского, Москва стремится нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины.

Политик также признал, что российские атаки постоянно «эволюционируют», становясь более сложными и комбинированными, что требует от ПВО адаптации и оперативной поддержки со стороны западных партнеров.

Мощные взрывы в Одессе гремели и в ночь на 15 февраля. Предположительно, город попадал под массированную атаку дронов.