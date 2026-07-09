СБУ завербовала россиянина под угрозой уголовного преследования его жены

Служба безопасности Украины завербовала россиянина для совершения теракта. Мужчина получил задание убить в Москве высокопоставленного военнослужащего Минобороны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Украинские спецслужбы завербовали гражданина России, угрожая уголовным преследованием его жены. В 2002 году мужчину уже судили за совершение общеуголовных преступлений (кража, разбой).

Когда он вышел из тюрьмы, то выехал на территорию Украины, где проживал с семьей в городе Днепр. СБУ завербовала его в феврале 2026 года.

Правоохранители задержали преступника в Краснодаре, у него изъяли бомбу, телефон с перепиской с куратором и камуфляж. По данным ФСБ, диверсанта обучили на Украине стрельбе и обращению со взрывчаткой.

Мужчина арендовал в Москве квартиру и установил в ней камеры для наблюдения. Украинская сторона дала россиянину задание расправиться с за высокопоставленным военным с помощью дрона и СВУ.