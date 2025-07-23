СБУ заочно предъявила обвинения пятерым российским военачальникам

Фото: РИА «Новости»

СБУ заочно обвинила пятерых российских военачальников в «военных преступлениях» в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале спецслужбы.

Обвинения предъявили:

Все они, как сообщает украинское следствие, служили в регионе с января по октябрь 2023 года.

Ранее в розыск на Украине объявили первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

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