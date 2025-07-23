СБУ заочно предъявила обвинения пятерым российским военачальникам

СБУ заочно обвинила пятерых российских военачальников в «военных преступлениях» в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале спецслужбы.

Обвинения предъявили:

экс-командующему группировкой войск «Днепр» генерал-полковнику Олегу Макаревичу;

начальнику штаба группировки генерал-майору Владимиру Омельяновичу;

командующему 22-м армейским корпусом генерал-лейтенанту Аркадию Марзоеву;

начальнику штаба корпуса генерал-майору Виктору Бедрику;

командующему ракетными войсками и артиллерией корпуса полковнику Николаю Горайчуку.

Все они, как сообщает украинское следствие, служили в регионе с января по октябрь 2023 года.

Ранее в розыск на Украине объявили первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.