СБУ заочно предъявила обвинения пятерым российским военачальникам
СБУ заочно обвинила пятерых российских военачальников в «военных преступлениях» в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале спецслужбы.
Обвинения предъявили:
- экс-командующему группировкой войск «Днепр» генерал-полковнику Олегу Макаревичу;
- начальнику штаба группировки генерал-майору Владимиру Омельяновичу;
- командующему 22-м армейским корпусом генерал-лейтенанту Аркадию Марзоеву;
- начальнику штаба корпуса генерал-майору Виктору Бедрику;
- командующему ракетными войсками и артиллерией корпуса полковнику Николаю Горайчуку.
Все они, как сообщает украинское следствие, служили в регионе с января по октябрь 2023 года.
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