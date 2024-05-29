ТАСС: на Украине пытаются вербовать белгородцев с родственниками в Харькове

Украинские спецслужбы активно пытаются вербовать белгородцев, чьи родственники живут в Харькове. Об этом ТАСС рассказали в пророссийской подпольной организации «Дозор».

«Город держат в страхе новоиспеченные СС в лице СБУ и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, спецслужбы Украины дошли до истерики, предчувствуя скорую смерть. Они пытаются вербовать россиян под страхом расправы над проживающими в Харькове родственниками.

В городе наблюдается перемещение наемников и техники. Схожая ситуация сложилась в Одессе — там выстраивают оборону.

Ранее российские военные уничтожили склад вооружения украинской армии в Харькове. ВСУ, используя тактику «живого щита», разместили объект в торговом центре.