СБУ уличили в попытках вербовки белгородцев с родственниками в Харькове

ТАСС: на Украине пытаются вербовать белгородцев с родственниками в Харькове

Украинские спецслужбы активно пытаются вербовать белгородцев, чьи родственники живут в Харькове. Об этом ТАСС рассказали в пророссийской подпольной организации «Дозор».

«Город держат в страхе новоиспеченные СС в лице СБУ и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, спецслужбы Украины дошли до истерики, предчувствуя скорую смерть. Они пытаются вербовать россиян под страхом расправы над проживающими в Харькове родственниками.

В городе наблюдается перемещение наемников и техники. Схожая ситуация сложилась в Одессе — там выстраивают оборону.

Ранее российские военные уничтожили склад вооружения украинской армии в Харькове. ВСУ, используя тактику «живого щита», разместили объект в торговом центре.

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте