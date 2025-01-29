СБУ организовала доставку траурного венка российскому генерал-майору

По информации источника канала, спецслужбы киевского режима в одном из профильных чатов в интернете разместили объявление о «несложной работе», на которое в итоге откликнулись двое безработных.

Мужчинам отправили адрес получателя и координаты места с венком, доставили посылку и ушли. О том, кем именно был адресат, заказчики им не уточнили.

Родственники военного обнаружили венок и вызвали на место правоохранителей. Взрывчатки в венке не было. Курьеров уже опознали по камерам, их разыскивают.

Ране жительницу Херсонской области обвинили в государственной измене из-за передачи данных о дислокации российских военных на территории области ВСУ.