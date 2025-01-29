СБУ организовала доставку траурного венка российскому генерал-майору
Mash: нанятые СБУ курьеры доставили траурный венок генералу Виталию Терехину
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала доставку черного траурного венка командующему 150-й мотострелковой дивизией российской армии генерал-майору Виталию Терехину. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника канала, спецслужбы киевского режима в одном из профильных чатов в интернете разместили объявление о «несложной работе», на которое в итоге откликнулись двое безработных.
Мужчинам отправили адрес получателя и координаты места с венком, доставили посылку и ушли. О том, кем именно был адресат, заказчики им не уточнили.
Родственники военного обнаружили венок и вызвали на место правоохранителей. Взрывчатки в венке не было. Курьеров уже опознали по камерам, их разыскивают.
Ране жительницу Херсонской области обвинили в государственной измене из-за передачи данных о дислокации российских военных на территории области ВСУ.