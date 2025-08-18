Сбор помощи для бойцов СВО и детей Донбасса прошел в Котельниках

Жители Котельников присоединились к акции «Доброе дело». Они приняли участие в сборе гумпомощи для военнослужащих и детей Донбасса.

Акцию приурочили ко Всемирному дню гуманитарной помощи. В ней поучаствовали активисты «Молодой гвардии Единой России», депутаты, общественники и волонтеры.

В специальных пунктах от всех желающих принимали продукты, гигиенические средства, специнструменты, одежду, детские игрушки и предметы для творчества.

Отметим, что пункты приема работают в Котельниках каждый день с 10 часов утра до восьми часов вечера в домах культуры «Белая Дача» и «Силикат».

Всю собранную помощь доставят в региональный распределительный центр в Одинцово. После посылки отправят на Донбасс.

Ранее мы рассказывали о том, что партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Котельников. Активную работу по поддержке военнослужащих на передовой продолжает местное отделение Ассоциации ветеранов СВО.