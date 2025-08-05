Партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Котельников

Активную работу по поддержке военнослужащих на передовой продолжает местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Очередную партию гуманитарного груза отправили на фронт из Котельников.

Каждая посылка — это не просто вещи первой необходимости, а частичка заботы и внимания от всего городского округа. В партию также вошли запчасти для автомобилей «УАЗ» и «Нива»,

Военнослужащие записали в ответ видеообращение, в котором поблагодарили за поддержку председателя совета депутатов городского округа Анатолия Бондаренко, а также отделение Ассоциации ветеранов СВО и его руководителя Дениса Сиваконя.

«Ваш вклад — это настоящая поддержка и сила для наших бойцов. Спасибо за неравнодушие! Победа будет за нами!» — говорится в обращении.

Системная работа по поддержке участников специальной военной операции будет продолжена в городском округе.