Сбор новогодних подарков для участников СВО начался в Люберцах

Сбор подарков к Новому году для участников специальной военной операции начался в Люберцах. Жители округа смогут принести их в пункты приема.

Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих инициировали члены местного отделения партии «Единая Россия». Об этом рассказал секретарь, глава округа Владимир Волков.

«В пункт приема можно принести сладкие наборы, мандарины, небольшие елки с гирляндами, а также елочные украшения. Помимо этого, маленькие люберчане могут передать письма с пожеланиями военнослужащим — каждое найдет своего адресата», — сказал Владимир Волков.

Сбор подарков продлится до 25 декабря. Затем груз отправят в зону специальной военной операции. В округе работают два пункта приема: в Люберцах в доме № 22 на улице Кирова и в Дзержинском в доме № 9 на улице Ленина. Передать подарки можно с 10:00 до 17:00 в будни. Подробности расскажут по телефону: 8 (495) 503-55-36.