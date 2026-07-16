Сбор и доставку гумпомощи в зону СВО обсудили в Мытищах

Организация сбора и доставки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции стала ключевой темой оперативного совещания в администрации Мытищ. Оказать поддержку защитникам можно через благотворительный фонд «От сердца к сердцу».

Город Мытищи не раз демонстрировал, что сила заключается в единстве. Пока бойцы охраняют рубежи Родины в зоне специальной военной операции, жители округа в тылу продолжают оказывать всестороннюю поддержку.

Благодаря благотворительному фонду «От сердца к сердцу», а также неравнодушию волонтеров, предпринимателей и общественных организаций, в первом полугодии было приобретено следующее: один морской контейнер, три автомобиля, пять портативных электростанций, 12 генераторов, 17 определителей дронов, 24 коптера, 25 радиостанций, 80 антидроновых одеял и многое другое.

Глава округа Юлия Купецкая регулярно встречается с военнослужащими, которые приходят в отпуск, и их семьями. Прислушивается к их просьбам и подключается к решению возникающих вопросов. Было обработано 65 заявок на оказание гуманитарной помощи с начала 2026 года.