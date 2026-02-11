Сбор гуманитарной помощи для защитников Отечества провели в Мытищах

В преддверии Дня защитника Отечества в городском округе Мытищи прошла акция по сбору гуманитарной помощи. Участие в ней приняли жители, активисты «Молодой Гвардии» и студенты Московского кооперативного техникума имени Альтшуля.

С 5 по 8 февраля участники приносили вещи и продукты для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Все собранное передали в региональный распределительный центр движения «Волонтеры Подмосковья».

«Эта акция подтвердила, что Мытищи — округ неравнодушных людей. Жители и молодежь готовы объединяться ради поддержки защитников и делать реальные дела», — сказал координатор движения «Волонтеры Подмосковья» по г. о. Мытищи Константин Кузовков.

Глава округа Юлия Купецкая отметила, что внимание к тем, кто защищает Родину, делает общество сильнее. По ее словам, поддержка каждого человека приближает общую Победу.