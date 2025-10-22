Сбор гуманитарной помощи для участников СВО начался в Жуковском

В Жуковском объявили сбор гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов ко Дню народного единства. Неравнодушные граждане могут принести в пункты как необходимые для фронта вещи, так и канцелярию для школьников.

В перечень рекомендованных вещей включили портативные плиты, газовые баллоны, спальные мешки, одеяла, гигиенические принадлежности и многое другое. Организаторы отметили, что каждая партия — знак единства и поддержки защитников.

Пункты сбора открыли на улице Фрунзе в доме № 23 и в молодежном центре «Дружба».

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.