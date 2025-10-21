Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО начали в Королеве

В Королеве началась акция «Доброе дело», в рамках которой объявили сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Жители разных возрастов начали приносить в пункты вещи, которые необходимы на фронте.

Общими усилиями собирают теплую одежду, средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты и многое другое. В акции принимают участие муниципальные депутаты, сотрудники градообразующих предприятий и общественники.

Сбор продлится до 24 октября. Пункты находятся в молодежной центре «Космос» на улицах Гагарина и Советской. Отделение на Гагарина работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — до 17:00. Филиал в микрорайоне Первомайский на Советской улице открыт с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а в пятницу — до 17:00.

Все вещи передадут в распределительный пункт, которые отправят на передовую.