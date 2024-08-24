Сбивший головой дрон боец заявил о желании вернуться на СВО, но пока ждет операцию

Российский штурмовик, уничтоживший украинский беспилотник головой, планирует вернуться на фронт. Сейчас он в больнице дожидается проведения операции на позвоночнике, сообщил Telegram-канал Shot .

Отец бойца рассказал журналистам, что 33-летний Михаил с 2014 года и до 2015-го выполнял боевые задачи в Донбассе. Этим летом он подписал контракт с Минобороны России и отправился добровольцем на СВО. Попал в штурмовую роту.

Во время боевого задания 4 августа на Харьковском направлении к военному подлетел украинский FPV-дрон.

Не растерявшись, боец смог отбить его головой — благо, основной удар пришелся на каску. Однако мужчина тоже пострадал, но уверенным шагом отошел в сторону.