Сбитый БПЛА упал на СНТ в Севастополе

Сбитый БПЛА упал в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев .

От ударной волны в одном из частных домов выбило стекла и двери, также повреждения получил автомобиль.

Как отметил губернатор, военные ведут работу по уничтожению БПЛА из различных средств поражения.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — порекомендовал Развожаев.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Богоявленский храм в Энергодаре дроном с оптическим наведением. Храм долгие годы стоял недостроенным, его восстанавливали при поддержке «Росатома». В последнее время там вели работы по росписи.