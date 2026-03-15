Сбитый бомбардировщик ВСУ показали на видео

Российские военные сбили дрон-бомбардировщик украинских боевиков на базе легкомоторного самолета «Аэропракт А-22», на нем обнаружили отметки о выполнении боевых задач. Кадры показал телеграм-канал «Работайте, братья» .

«Посты воздушного наблюдения сбили интересный экземпляр, оборудованный под метание бомб», — отметили авторы публикации.

На левый борт бомбардировщика нанесли четыре отметки о совершенных бомбежках, а также надписи «Туман» и «Ракета», смысл которых остался неизвестен. Под фюзеляжем находятся крепления для двух бомб небольшого калибра.

Ранее военные сбили украинский истребитель Су-57. Им управлял полковник Александр Довгач, который прикрывал бомбардировочную и ударную авиации на линии соприкосновения, а также участвовал в боях над Харьковской и Киевской областями. Уничтоживший его летчик ВКС России в награду получил редкие часы ограниченной серии.