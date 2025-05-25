Жители Твери сообщили о трех взрывах над городом и работе ПВО

Жители Твери рассказали, что город атаковали беспилотники, работает система противовоздушной обороны и прозвучали не менее трех взрывов в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Жители Твери сообщают о взрывах в небе и стрельбе по беспилотникам в районе одной из воинских частей», — уточнили авторы канала.
До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов с целью обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили четыре атаки вражеских беспилотников. Российские зенитчики с вечера 24 мая и в ночь на 25 мая уничтожили восемь беспилотников ВСУ.
Клишас ответил статьей Конституции авторам идей об отмене пенсий
Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области
Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Поставки прекратятся. В США сделали мрачный вывод после удара ВС России по Одессе
Российские войска освободили село Романовка в ДНР
В Гидрометцентре ответили на пугающие прогнозы о самом жарком лете
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте