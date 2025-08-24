Сбитый беспилотник повредил трансформатор на Курской АЭС

В ночь на 24 августа системы ПВО сбили украинский ударный дрон на подлете к Курской АЭС. Администрация станции в Telegram-канале сообщила о повреждении трансформатора.

Дрон атаковал атомную электростанцию в 00:26 по московскому времени, его сбили силы ПВО. При падении беспилотник сдетонировал и повредил трансформатор собственных нужд, локальное возгорание потушили.

По данным администрации станции, в результате пожара блок №3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет.

«В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», — говорится в сообщении.

Ранее в пабликах появилась информация, что на подстанции прогремели взрывы. Предположительно, ракетчики сбили украинские дроны типа «Лютый».