Пожар вспыхнул на атомной электростанции в Курске на фоне сообщений о взрывах

В Курчатове произошло возгорание на территории Курской АЭС. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщили в пресс-службе станции.

По предварительным данным, загорелся трансформаторный блок, не относящийся к самому атомному объекту. Блок был разгружен лишь на треть.

К месту возгорания оперативно прибыли экстренные структуры. Пожарные ликвидируют пламя. На станции подчеркнули, что перебоев с электроснабжением в городе нет, как нет и угрозы для населения.

Что именно стало причиной пожара, в пресс-службе станции не уточнили. Telegram-канал Shot сообщал, что в Курчатове в ночь на 24 августа прогремела серия взрывов.

Предварительно, по версии этого СМИ, средства ПВО сбили украинские дроны типа «Лютый». Официально эта информация не подтверждалась.

Telegram-канал «Новости Курска и Области» также сообщал о пожаре вблизи Курской АЭС. Здесь предполагали, что к возгоранию привело падение обломков дрона.

Почти всю субботу, 23 августа, украинские войска запускали беспилотники по объектам в России. Только за вечер в нескольких регионах средства и силы ПВО уничтожили 57 дронов ВСУ.