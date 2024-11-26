«Сбили уже 4 БПЛА». ВСУ атаковали Ростовскую область дронами

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростовской области

Украинские войска запустили беспилотники по объектам в Ростовской области. Средства ПВО РФ отражают эту атаку с полуночи, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем официальном Telegram-канале .

По словам чиновника, к настоящему моменту сбили четыре БПЛА. Дроны уничтожили в районе Таганрога, Каменска, Зернограда и Новошахтинска.

Пострадавших и разрушений в результате этой попытки атаки нет, добавил Слюсарь. Он уточнил, что силы ПВО продолжают работу по ликвидации беспилотников ВСУ.

Ранее от удара дрона в Шебекине Белгородской области погиб мирный житель. Украинский беспилотник сбросил на него взрывчатку.