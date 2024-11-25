Мирный житель погиб из-за сброса взрывчатки с украинского дрона в Шебекине

Из-за сброса взрывного устройства с украинского беспилотника погиб мирный житель Шебекина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

По предварительным данным, в результате обстрела выбило стекла в трех многоквартирных домах. Осколки также повредили легковой и грузовой автомобили, фасад социального объекта и пробили кровлю гаража.

В селе Муром атака беспилотника привела к повреждению остекления и фасада социального объекта.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор.

Ранее боец самообороны попал под удар ВСУ в Белгородской области после сброса взрывных устройств. Мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, но отказался от лечения в больнице.