Сбежавший из лагеря ВСУ житель Киева получил российское гражданство

Житель Киева, который после принудительной мобилизации сбежал из лагеря ВСУ в Великобритании и смог добраться до России, получил российское гражданство. Об этом ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Этот человек уже получил российское гражданство по упрощенной процедуре, так как он выходец из Херсонской области», — отметил он.

Губернатор добавил, что теперь у мужчина будет право на все виды социальной помощи, предусмотренные законодательством России.

После побега из лагеря бывший житель Киева отправился в Россию через Турцию, купив билет по второму загранпаспорту, который у него не изъяли инструкторы. Потом мужчина приехал в Херсонскую область, где живет его мать.

Ранее в ВСУ объяснили причины высокого дезертирства военных. Многие военнослужащие самовольно покидают части, поскольку сильно истощены.