Forbes: ВСУ бросили оружие и бронетехнику при отступлении из Курской области

Украинские военные, покинувшие территорию Курской области, бросили тяжелые вооружения и бронетехнику, которую не смогли взять с собой. По данным авторов американской редакции журнала Forbes, в общей сложности ВСУ потеряли в Курской области порядка 500 единиц тяжелой техники.

По данным журналистов, только 47-я механизированная бригада ВСУ потеряла до 19 танков М1 Abrams, часть из которых уничтожили ударные российские беспилотники и артиллерия. Кроме того, украинские военные потеряли не меньше 55 британских гаубиц М-777.

Отход украинских войск из российского региона авторы материала связали с перерезанием основных транспортных артерий, по которым ВСУ получали боеприпасы и снабжение, а также резко возросший риск окружения и формирования котла.

«Опасаясь окончательно стать отрезанными от снабжения, ВСУ двигались быстро под покровом темноты. Все тяжелое вооружение, которое они не смогли взять с собой, просто бросали, оставляя русским. Среди оставшихся трофеев оказались лучшие транспортные средства и артиллерия», — говорится в статье.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг, 13 марта, в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что сбежавшие из Курской области украинские военные бросили большое количество техники.

Он добавил, что оставшаяся на территории региона группировка ВСУ попала в полную изоляцию и теперь у нее только два выхода: сдаться в плен или погибнуть.