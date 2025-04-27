«Саше больно». Отец лыжника Большунова рассказал о попадании снаряда в дом

Отец лыжника Большунова заявил, что он расстроен попаданием снаряда в дом

Украинский снаряд попал в дом детства трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области, он полностью разрушен. Спортсмен тяжело пережил утрату, сообщил VG его отец Александр.

Родители Большунова живут в селе Подывотье Севского района в двух километров от украинской границы. В момент атаки они находились в другом месте, поэтому не пострадали.

Снаряд, по словам Большунова-старшего, попал в середину здания. Уцелели только кирпичные стены, все остальное сгорело. Пожар застали бабушка и дедушка лыжника по материнской линии.

«Конечно, Саше больно. Вот тут-то все и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — сказал мужчина.

Награды спортсмена уцелели, потому что он перевез их к себе. Его отец сообщил, что в сгоревшем доме хранились мелочи, но он ценен сам по себе: когда дети были маленькими, глава семейства собственноручно топором расчистил площадку для катания на лыжах.

Атака произошла 25 апреля. На дом Большуновых, по информации Telegram-канала «Mash на спорте», упал боеприпас для гранатомета ВОГ.