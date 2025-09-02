Саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону

В одной из квартир дома в Ростове-на-Дону застрял неразорвавшийся снаряд. Саперы извлекли его, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале .

«В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов», — написал он.

По словам Скрябина, на базе школы № 115 организовали пункт временного размещения. Обучение детей 2 сентября пройдет дистанционно, занятия в очном режиме возобновятся после окончания необходимых мероприятий в пострадавшем доме.

Группы оценки ущерба начнут работать после завершения оперативных действий.

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о четверых пострадавших из-за атаки БПЛА. Из-за обстрела пришлось эвакуировать 320 жителей, сообщили «Известия».