Саперы обследовали жилой квартал в Алчевске после удара украинских БПЛА

Саперы обследовали жилой квартал в Алчевске, который оказался в зоне утренней атаки беспилотников по металлургическому комбинату. Угроз для мирных жителей не обнаружили, сообщили «РИА Новости» в военной комендатуре ЛНР.

Инженеры проверили территорию рядом с местом удара и не выявили опасных предметов. В результате атаки повредило остекление нескольких многоквартирных домов. Коммунальные службы уже начали восстановительные работы.

Сегодня глава региона Леонид Пасечник сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по двум цехам Алчевского металлургического комбината. По его словам, предприятие выпускает исключительно гражданскую продукцию.

В одном из цехов после атаки возник пожар, который удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет. На месте продолжают работать следственные органы.