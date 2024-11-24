Саперы МЧС обезвредили боеприпасы HIMARS в Курской области

Сводный отряд разминирования МЧС России в лесном массиве Курской области обезвредил кассетные боеприпасы М77 американских ракет HIMARS. Об этом РИА «Новости» сообщил командир отряда с позывным «Пилат».

«Высокая степень засоренности, работаем по обращению властей и граждан. Вот местные просили лесную просеку, они там с детьми гуляют, жилые дома находятся в двухстах метров. Противник бил по населенным пунктам, где работает сельскохозяйственная техника и ходят люди. Поэтому такие снаряды несут опасность мирным гражданам», — сообщил сапер с позывным Пилат.

Командир сводного отряда подчеркнул, что в составе отряда представители разных регионов — городов Сибири, Севастополя, Ростова-на-Дону и других. Пилат добавил, что работы продолжатся до тех пор, пока место полностью не очистят от взрывоопасных предметов.

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