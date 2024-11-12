Российские военные разгадали секрет очередной ловушки ВСУ в ДНР

Украинские военные на Дзержинском (Торецком) направлении в ДНР стали оставлять или сбрасывать с дронов замаскированные мины-ловушки, похожие на сломанные ветви деревьев. Об этом сообщил российский штурмовик на видео, которое есть в распоряжении РИА «Новости» .

«С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка», — рассказал голос за кадром.

В конце видео показали, что ловушку успешно разминируют саперы. Как отметили журналисты, ВСУ оставляют эти ветки на подступах к своим позициям.

Ранее, 7 ноября, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные уже максимально приблизились к Купянску. Им осталось всего несколько километров до города. По словам Ганчева, войска ВС РФ усилили продвижение вглубь региона, захватывая на своем пути все украинские опорные пункты.