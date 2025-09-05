Саперов из КНДР привлекли к разминированию Курской области

Хинштейн: саперы из КНДР присоединились к разминированию курского приграничья

Северокорейские саперы начали помогать российским специалистам разминировать Курскую область. Об этом в эфире «Россия 1 Курск» заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Из первых вошедших в план первого этапа 122 населенных пунктов 60 уже разминировали. Врио главы области также рассказал, что процесс восстановления приграничья идет планомерно и будет усиливаться.

«Первый этап — разминирование. Без этого мы не можем действовать дальше. <…> Сформирована группировка разминирования, в ее состав по нашей инициативе вошли подразделения МЧС, Росгвардии, присоединяются сейчас наши боевые друзья из Северной Кореи», — подчеркнул он.

Хинштейн напомнил, что Курск неоднократно подвергался нападениям, «но, как птица Феникс, всегда возрождался».

Ранее на мине в регионе подорвался оператор ВГТРК. Пострадавшего прооперировали и перевезли в Москву вертолетом санитарной авиации.