Сапер рассказал, почему на беспилотниках ВСУ используют цепи от бензопил

ВСУ используют фрагменты цепей от бензопил для боевой нагрузки на БПЛА

ВСУ используют фрагменты цепей от бензопил для боевой нагрузки на отдельных беспилотниках в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» рассказал сапер Московского военного округа с позывным Турист.

К дронам добавляют такие детали, чтобы нанести тяжелые ранения. Подобная тактика повышает риски при попытке сбить дрон противника в непосредственной близости. Элементы разлетаются и могут нанести ранения — при подрыве или падении беспилотника.

«Именно поэтому российские бойцы досконально продумывают свои действия, минимизируя угрозы для личного состава», — добавил Турист.

Недавно в Минобороны показали новые военные роботизированные комплексы. Многие образцы доработали с учетом опыта использования в зоне СВО.